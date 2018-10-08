Богданов рассказал об особых отношениях России с Грецией

АФИНЫ, 8 окт — РИА Новости. У России особые, близкие отношения с Грецией, и она не намерена ими жертвовать, недавние трудности в двусторонних отношениях не будут иметь долгосрочных последствий, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке и в Африке, в интервью греческой газете "Катимерини".

Богданов принимал участие в форуме "Диалог цивилизаций" на Родосе.

Замглавы МИД России надеется, что отношения двух стран после дипломатического инцидента нормализуются.

"У нас особые, тесные связи с Грецией и мы не ставим целью жертвовать ими. Мы уважаем Грецию. Религиозный фактор играет свою роль, узы между двумя народами являются крепкими. Но и политика имеет свою логику. Были политики в Греции, которые находились под сильным давлением и приняли решение, вызвавшее сожаление у нас", — сказал Богданов.

"Я надеюсь, что проблемы с Грецией скоро будут преодолены, и российско-греческие связи будут развиваться. Помимо общей симпатии народов, у нас есть общие интересы", — продолжил он.

На вопрос о поставках систем ПРО С-400 в Турцию и строительстве атомной электростанции Богданов ответил, что связи России с другими странами не направлены в ущерб Греции, особенно в области безопасности.

"Насколько я знаю, Греция и Турция являются членами одной и той же организации безопасности, НАТО, поэтому они не должны воевать друг с другом", — сказал он.

Комментируя итоги референдума в бывшей югославской республике Македония, Богданов сказал, что Россия не вмешивалась в этот процесс. Однако в референдуме участвовали только 37% граждан, и не все голосовали за предложенное решение — вступление в НАТО и ЕС в соответствии с соглашением с Грецией, сказал замминистра.

"Тем не менее, некоторые толкают Македонию в ЕС и НАТО", — заметил он.

Богданов также сказал, что Россия считает Косово частью Сербии, не признала одностороннее отделение Косово и провозглашение независимого государства. "Если Белград после переговоров с Приштиной примет какие-либо решения (об обмене территориями — ред.), мы будем уважать решение наших друзей и поддержим их", — сказал он.

Отвечая на вопросы, замминистра иностранных дел сказал, что Соединенные Штаты проводят одностороннюю политику, стремясь сохранить свое господство. "Они вмешиваются во внутренние дела других, используют санкции в качестве оружия политического шантажа, ослабляют международные соглашения и институты, в то же время усиливая при этом риски военного конфликта. Наша страна придает большое значение всем многосторонним институтам, международному сотрудничеству и прежде всего в ООН, которая должна быть защищена и укреплена", — сказал Богданов.

Он отверг обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, по "делу Скрипаля", в кибератак в Голландии, напомнив, что Россия предлагала создать группы профессионалов для совместного расследования.

"Однако другая сторона предпочла пропагандистскую войну, "мегафонную дипломатию" профессиональному отношению", — сказал замглавы МИД России.

Богданов заявил также, что Россия не намерена навязывать сирийскому народу политическое решение.

"Мы говорим о том, что должен решить сам сирийский народ свое будущее через прозрачные, свободные выборы и не должны навязывать решения третьи страны. Это, кроме того, предусматривают и решения ООН", — сказал Богданов.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.