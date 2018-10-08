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Богданов рассказал об особых отношениях России с Грецией

(обновлено: 05:15 08.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АФИНЫ, 8 окт — РИА Новости. У России особые, близкие отношения с Грецией, и она не намерена ими жертвовать, недавние трудности в двусторонних отношениях не будут иметь долгосрочных последствий, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке и в Африке, в интервью греческой газете "Катимерини".

Богданов принимал участие в форуме "Диалог цивилизаций" на Родосе.

Замглавы МИД России надеется, что отношения двух стран после дипломатического инцидента нормализуются.

"У нас особые, тесные связи с Грецией и мы не ставим целью жертвовать ими. Мы уважаем Грецию. Религиозный фактор играет свою роль, узы между двумя народами являются крепкими. Но и политика имеет свою логику. Были политики в Греции, которые находились под сильным давлением и приняли решение, вызвавшее сожаление у нас", — сказал Богданов.

Верфи Балтийского завода. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Греция предложила России совместное строительство судов
"Я надеюсь, что проблемы с Грецией скоро будут преодолены, и российско-греческие связи будут развиваться. Помимо общей симпатии народов, у нас есть общие интересы", — продолжил он.

На вопрос о поставках систем ПРО С-400 в Турцию и строительстве атомной электростанции Богданов ответил, что связи России с другими странами не направлены в ущерб Греции, особенно в области безопасности.

"Насколько я знаю, Греция и Турция являются членами одной и той же организации безопасности, НАТО, поэтому они не должны воевать друг с другом", — сказал он.

Комментируя итоги референдума в бывшей югославской республике Македония, Богданов сказал, что Россия не вмешивалась в этот процесс. Однако в референдуме участвовали только 37% граждан, и не все голосовали за предложенное решение — вступление в НАТО и ЕС в соответствии с соглашением с Грецией, сказал замминистра.

"Тем не менее, некоторые толкают Македонию в ЕС и НАТО", — заметил он.

Богданов также сказал, что Россия считает Косово частью Сербии, не признала одностороннее отделение Косово и провозглашение независимого государства. "Если Белград после переговоров с Приштиной примет какие-либо решения (об обмене территориями — ред.), мы будем уважать решение наших друзей и поддержим их", — сказал он.

Церемония награждения граждан Греции медалями За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества в посольстве России в Афинах
© Фото : предоставлено посольством РФ в Греции
Трех граждан Греции наградили медалями Минобороны России
Отвечая на вопросы, замминистра иностранных дел сказал, что Соединенные Штаты проводят одностороннюю политику, стремясь сохранить свое господство. "Они вмешиваются во внутренние дела других, используют санкции в качестве оружия политического шантажа, ослабляют международные соглашения и институты, в то же время усиливая при этом риски военного конфликта. Наша страна придает большое значение всем многосторонним институтам, международному сотрудничеству и прежде всего в ООН, которая должна быть защищена и укреплена", — сказал Богданов.

Он отверг обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, по "делу Скрипаля", в кибератак в Голландии, напомнив, что Россия предлагала создать группы профессионалов для совместного расследования.

"Однако другая сторона предпочла пропагандистскую войну, "мегафонную дипломатию" профессиональному отношению", — сказал замглавы МИД России.

Богданов заявил также, что Россия не намерена навязывать сирийскому народу политическое решение.

"Мы говорим о том, что должен решить сам сирийский народ свое будущее через прозрачные, свободные выборы и не должны навязывать решения третьи страны. Это, кроме того, предусматривают и решения ООН", — сказал Богданов.

Глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Глава МИД Греции надеется на решение проблем в отношениях с Россией
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Греция выдала России одного из главарей крупной ОПГ
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

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