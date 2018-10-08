Болсонару рассказал о планах на второй тур выборов президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Лидирующий в первом туре выборов президента Бразилии ультраправый кандидат Жаир Болсонару заявил, что продолжит мобилизацию своих сторонников, чтобы выиграть и второй тур.

Болсонару с 46% и Фернанду Аддад от левой Партии трудящихся с 28% вышли по итогам воскресных выборов во второй тур.

"На нас лежит ответственность, чтобы показать, что мы способны. У нас есть эта ответственность. Мы не хотим отдавать наше наследство, наследство нашей страны. Мы должны поменять судьбу новых поколений и всех вас, кто был со мной сегодня ", — сказал Болсонару по видеосвязи с каналом Globo.

Восстанавливающийся после нападения с ножом, которое было совершено на него в начале сентября, Болсонару по рекомендации врачей пока не часто появляется перед своими сторонниками.

"Я буду продолжать работу по мобилизации населения вплоть до 28 октября (дата второго тура). Я верю в вас, а вы верите в Бразилию. Мы вместе, вместе до тех пор, пока не изменим нашу страну. Мы вместе до победы, даст Бог", — добавил он.