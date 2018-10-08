Аддад призвал демократов Бразилии объединиться перед вторым туром выборов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Прошедший во второй тур президентских выборов кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад заявил, что демократия в Бразилии сталкивается с серьёзными рисками и призвал объединиться в преддверии второго тура.

По итогам подсчёта 98% голосов лидирует в первом туре ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46,3%, на втором — левый кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад с 28,8%. Оба последних проходят во второй тур выборов 28 октября, где определится новый глава государства.

"Хочу поблагодарить партию и лидерство президента Лулы. Хочу также сказать, что я очень признателен за все голоса, которые были за меня отданы", — сказал Аддад своим сторонникам в Сан-Паулу. Трансляцию выступления вёл телеканал Globo.

"При этом хочу отметить, что результаты первого тура — это определённый вызов в том смысле, что они показывают риски, с которыми сталкивается демократия в Бразилии. Возможность выйти во второй тур — это возможность для нас рассудительно ей воспользоваться. Мы хотим объединить демократов Бразилии, мы хотим объединить людей, которые думают о самых бедных слоях населения. Мы хотим такой проект для Бразилии, который был бы демократичным, при этом которой бы постоянно искал социальной справедливости", — добавил он.

Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.

Бразилия — самая крупная страна в Южной Америке, обладающая самым большим среди стран континента экономическим потенциалом и мощной ресурсной базой.