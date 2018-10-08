Южнокорейские СМИ раскрыли содержание переговоров Помпео и Ким Чен Ына

ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе своего визита в КНДР обсудил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном возможность создания координационного бюро США в Пхеньяне в ответ на шаги северокорейской стороны по денуклеаризации, пишет южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники.

"Помпео 7 октября провел встречу и посетил обед с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, стороны договорились о проведении второго саммита США-КНДР в ближайшее время", — говорится в статье.

"Они обсудили принятие декларации об окончании войны и соответствующие меры со стороны США, включая создание координационного бюро с Пхеньяне. В ответ на это Северная Корея заявила о готовности допустить инспекторов на полигон по испытанию ракетных двигателей и на демонтаж ядерного объекта в Йонбёне, а также предложила, в частности, ликвидацию межконтинентальных баллистических ракет", — продолжает газета.

Издание подчеркивает, что "ответные меры США на шаги Северной Кореи по денуклеаризации обсуждались впервые".

Сам Помпео после встречи написал, что "хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом". Как сообщалось ранее, главная заявленная цель визита Помпео — подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

После Пхеньяна Помпео посетил Сеул и проинформировал о результатах встречи с Кимом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.