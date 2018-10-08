Болсонару лидирует с 47% голосов на выборах президента Бразилии

Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 7 октября 2018

Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 7 октября 2018

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару уверенно лидирует в первом туре выборов президента Бразилии, свидетельствуют данные высшего избирательного суда.

После подсчёта 95,5% голосов, "бразильский Трамп", как называют Болсонару в местной прессе, набирает 46,7% голосов.

На втором месте кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад с 28,3%.

Оба проходят во второй тур выборов, которые состоятся в Бразилии 28 октября.

На третьем месте остаётся Сиру Гомес от Демократической рабочей партии с 12,5%, за ним Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии с 4,8%.

Выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.

Бразилия — самая крупная, населенная и экономически мощная страна Латинской Америки.