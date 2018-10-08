Экс-премьер Республики Сербской провозгласила победу на выборах президента

Избиратель во время голосования на выборах в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018

Избиратель во время голосования на выборах в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Уходящий премьер Республики Сербской БиГ (РС БиГ) Желька Цвиянович заявила о своей победе на выборах президента РС.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в воскресенье трех членов президиума, депутатов парламента страны и заксобраний двух составляющих ее частей, а также местных представительных органов власти из всего 7,5 тысячи кандидатов. Избирком БиГ зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5 тысячах 794 участках и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск) места для голосования были закрыты в 19.00 (20.00 мск).

Уходящий президент РС Милорад Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, провел три мандата на посту премьера РС, два в качестве президента, и конституция не позволит ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящая в Баня-Луке партия "Союз независимых социал-демократов" выдвинула его кандидатом на пост одного из трех членов президиума страны. На освободившееся место президента партия выдвинула соратника Додика, нынешнего премьера Цвиянович.

"По нашим данным, разница между моим результатом и (результатом ближайшего конкурента) Вукоты Говедарицы составляет 30 тысяч голосов. Эта разница уже сейчас видна и непреодолима", — заявила она сторонникам в штабе партии.

Ранее избирком БиГ призвал общественность не слишком доверять результатам избирательных штабов кандидатов и партий. Новые данные от ЦИК ожидаются утром в понедельник.

Бывший премьер РС родилась в городке Теслич на западе БиГ в 1967 году. Окончила магистратуру юридического факультета в Баня-Луке. Работала преподавателем английского языка, затем ассистентом миссии ЕС в БиГ. Затем была советником главы правительства РС и возглавляла его аппарат. В 2010 году назначена министром по экономическим отношениям и региональному сотрудничеству Республики Сербской. В 2013 году избрана первой женщиной-премьером РС БиГ, Ожидается, что в ходе четырехлетнего мандата будет продолжать политическую линию Додика на сближение с Россией.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.