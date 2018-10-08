Российские военные инспекторы посетят Грецию с 8 по 11 октября

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российская группа инспекторов проверит район в Греции с 8 по 11 октября в рамках реализации Венского документа 2011 года, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Как сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 8 по 11 октября в рамках реализации "Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности" российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Греции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности или подтверждения ее отсутствия. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров.

Добавляется, что в ходе проверки инспекторы из РФ посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о проводимой в районе военной деятельности и о находящихся там формированиях и воинских частях.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).