Болсонару и Аддад проходят во второй тур выборов президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару набирает 49,02% голосов в первом туре президентских выборов в Бразилии, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад получает 26,09%, свидетельствуют первые обнародованные данные высшего избирательного суда страны после подсчета 53,93% голосов.

Согласно этим данным, оба кандидата выходят во второй тур выборов президента, который должен состоятся 28 октября, если ни один из них не наберет абсолютного большинства в 50%+1 голосов в первом туре.

На третьем месте идёт кандидат от Демократической рабочей партии Сиру Гомес с 12,37% голосов, за ним Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии, он пока набирает всего 4,88%.

По распространённым ранее данным экзит-поллам Бразильского института изучения общественного мнения и статистики Ibope, Болсонару наберёт в первом туре 45%, Аддад — 28%.