Болсонару и Аддад проходят во второй тур выборов президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару набирает 49,02% голосов в первом туре президентских выборов в Бразилии, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад получает 26,09%, свидетельствуют первые обнародованные данные высшего избирательного суда страны после подсчета 53,93% голосов.
На третьем месте идёт кандидат от Демократической рабочей партии Сиру Гомес с 12,37% голосов, за ним Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии, он пока набирает всего 4,88%.
По распространённым ранее данным экзит-поллам Бразильского института изучения общественного мнения и статистики Ibope, Болсонару наберёт в первом туре 45%, Аддад — 28%.