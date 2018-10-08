Додик провозгласил победу на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Уходящий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик провозгласил победу своей кандидатуры на выборах одного из трех членов президиума БиГ в избирательном штабе своей партии.
Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, провел три мандата на посту премьера РС, два в качестве президента, и конституция не позволит ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящая в Баня-Луке партия "Союз независимых социал-демократов" выдвинула его кандидатом на пост одного из трех членов президиума страны.
В воскресенье он заявил РИА Новости, что ожидает, что получит около 70% голосов, а партия СНСД около 40% голосов.
Ранее избирком БиГ призвал общественность не слишком доверять данным из штабов партий и кандидатов.
Президент России Владимир Путин в конце сентября на встрече в Сочи пожелал Додику и его сторонникам успехов на предстоящих выборах. В свою очередь президент РС снял с лацкана своего пиджака и подарил Путину значок в виде флага Республики Сербской, отметив, что фактически это "перевернутый флаг России".
Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил 21 сентября рабочий визит в Сараево и Баня-Луку, где ему был вручен орден Республики Сербской и российский министр провел совместную пресс-конференцию с Додиком. В ходе визита Лаврова прошла церемония установки закладного камня в русско-сербский храм Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье российского императора Николая II Романова. Проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле на площади в 6,5 тысячи квадратных метров в настоящее время реализуется в Баня-Луке.
Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.