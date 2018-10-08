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Карасин объяснил, почему Киев не продлил договор о дружбе с Россией

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Реакция на события на Украине. Октябрь 2018 (28)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Киевские власти решили не продлевать договор о дружбе с Россией, чтобы улучшить свой рейтинг перед предстоящими в 2019 году президентскими выборами, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.

Здание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ГД рассказали о последствиях разрыва Украиной договора о дружбе с Россией
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Россией.

"Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов", — сказал Карасин.

Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал, как США обманули Россию во время событий на Украине
Касаясь темы положения канонической Украинской православной церкви, замглавы российского МИД указал, что на Украине развернута агрессивная информационная кампания против УПЦ.

"Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине. Это только накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие, чреватое самыми непредсказуемыми последствиями", — сказал Карасин.

"Киевские власти не раз заявляли, что своими действиями намерены добиваться "цивилизационного разрыва" Украины с Россией. Мы же исходим из принципиально другого: никаким, даже самым азартным политикам не удастся разрушить многовековые духовные, исторические, родственные, гуманитарные, культурные связи между российским и украинским народами. Нам самой судьбой предначертано жить в добрососедстве. История сегодня не заканчивается", — добавил он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Пограничный пункт пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Украинский генерал заявил об опасности разрыва договора о дружбе с Россией
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

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