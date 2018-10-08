Глава Интерпола ушел в отставку

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку, сообщается в заявлении организации.
Согласно действующим правилам организации, Интерпол на данный момент возглавит старший вице-президент Ким Чон Ян.
Выборы нового президента пройдут в рамках сессии генассамблеи Интерпола 18-21 ноября в ОАЭ.
Под следствием
Власти КНР сообщили, что в отношении бывшего президента Интерпола начата проверка в связи с нарушением закона, ее проводит государственный комитет по надзору.
Ранее сообщалось, что полиция Франции приступила к расследованию по делу об исчезновении Мэн Хунвэя, который в конце сентября отправился в Китай.
Также Грейс Мэн рассказала, что Мэн Хунвэй отправил ей сообщение, где были слова "Жди моего звонка", но впоследствии на связь с ней не выходил.
Затем издание South China Morning Post сообщило, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.
Газета Parisien со ссылкой на источники уточнила, что экс-президент Интерпола, предположительно, подозревается в "содействии компании по получению сделки в сфере кибербезопасности".