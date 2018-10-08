РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Белым вход воспрещен": во Франции развивается расизм наоборот

(обновлено: 08:22 08.10.2018)
013257
Игорь Гашков
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ лагере беженцев в Кале во ФранцииВ лагере беженцев в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Видеоклип чернокожего французского рэпера Ника Конрада, в котором он призывает убивать белых и устраивает расправу над светлокожим соотечественником, возмутил и зрителей, и политиков. Музыканта намерены судить, но по статье, не связанной с разжиганием межрасовой розни, поскольку власти страны не готовы даже частично признать проблему расизма против белых. 

Не топчи чужую землю

Разрушенная больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Франция объявила о готовности нанести удар по Сирии
Действие клипа рэпера разворачивается в городке Нуази-ле-Гран к северу от Парижа, в департаменте, населенном мигрантами. Главный герой — местный житель, заметивший белого, случайно оказавшегося в чужом районе. Избив незваного гостя, он перевозит его в багажнике автомобиля на парковку. Там ставит пленника на колени и приступает к пыткам.

Профессионально снятые сцены издевательств перемежаются нарезкой кадров из спортивных репортажей, демонстрирующих успехи чернокожих атлетов. Насмехаясь над пленником, герой Конрада предлагает ему пуститься наутек, но ставит условие: сделать это быстро. "Вы, белые, хорошо умеете бегать, верно?" — с иронией спрашивает исполнитель. Когда беглец не укладывается в отведенное время, ему стреляют в спину. На экране появляются кадры с чернокожим чемпионом Хусейном Болтом, самым быстрым спринтером на планете. 

Издевательства продолжаются даже после убийства — мертвого вешают на столбе. В кадре возникают чернокожие друзья рэпера.

Такое самовыражение 

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Макрон верит, что Франция станет державой XXI века
По требованию пользователей скандальный клип удалили с популярного видеохостинга, а у рэпера попросили объяснений. Исполнитель рассказал журналистам, что предпринял попытку поменять черных и белых местами. По мнению Конрада, европейцы в колониальную эпоху истязали африканцев. И чтобы донести это до граждан Франции, следовало прибегнуть к крайним художественным средствам. Кроме того, Конрад сослался на свободу творческого самовыражения. 

Такие объяснения никого не удовлетворили. Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво назвал речитативы Конрада "полными ненависти и отталкивающими". Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что в ролике "нет ничего художественного, а содержатся одни только призывы к ненависти и убийствам". Министр внутренних дел Жерар Коллон пообещал довести дело до суда (по статье "Подстрекательство к совершению убийства") и добиться удаления роликов рэпера из интернета. Но их по-прежнему нетрудно найти в соцсетях.

© Фото : Аккаунт Nick Conrad в социальной сети FacebookРэпер Ник Конрад
© Фото : Аккаунт Nick Conrad в социальной сети Facebook
Рэпер Ник Конрад

Оскорбления белых — не новость во французском шоу-бизнесе. Ранее другой рэпер Медин и группа Table d'écoute записали речитатив, в котором коренные жители страны сравнивались с домашним скотом. Тот же исполнитель призвал бороться со сторонниками светского государства, притесняющими, по его мнению, мусульман. "Я ношу бороду, и это значит, я не той масти, надела хиджаб — и вот ты попала в переделку, так давайте же распнем этих безбожников на Голгофе", — предложил он в одной из песен. В этом году Медин собирался выступить в театре "Батаклан", где в 2015-м исламские террористы расстреляли 90 мирных жителей. Под давлением общественности концерт отменили.

Белым вход воспрещен

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон
Во Франции уже несколько лет действует Ассоциация по борьбе с расизмом против белых (OLRA), фиксирующая случаи вербального и физического унижения коренных жителей по признаку цвета кожи. Среди инцидентов подобного рода, например, такой: коллектив афрофеминисток Mwasi проводит семинары и показы фильмов, вход на которые заказан не только белым, но и всем мужчинам. Табличку "Белым вход воспрещен" вешают и другие организации.

"В августе 2016-го в Реймсе организовали "летний лагерь, посвященный деколонизации", куда не пускали не только светлокожих, но и смешанные пары. Власти города заявили, что нет никаких оснований запрещать это мероприятие, поскольку оно проводится с целью дать отпор противникам миграции", — рассказывает РИА Новости французский публицист, жительница Москвы Франсуаза Компуэн. По ее мнению, это свидетельство "осознанной капитуляции перед лицом будущих хозяев Европы".

В том же 2016-м в университете Париж-VIII состоялись антирасистские семинары, куда вход белым был также запрещен. А в этом году помещения вуза, расположенные в департаменте с мусульманским большинством, захватили политические активисты, выступающие за неограниченный приток мигрантов из третьего мира. На стенах появились граффити "Не Франция победит" и "Женщины, надевайте хиджабы". Профессора университета, осудившие самозахват, получили анонимные послания с угрозами. Понадобились месяцы, чтобы выдворить сквоттеров на улицу.

По словам Виржини Жорон, главы фракции "Национального фронта" в законодательном собрании французского региона "Большой Восток", терпимость к расизму в отношении белых связана со своего рода комплексами элит Пятой республики. "Со времен деколонизации минуло больше полувека, но находятся желающие использовать прошлое как оружие политической борьбы. Они хотят сделать из белых, из французов, вечных палачей. Расизм в отношении этнических французов замалчивают, потому что, по мнению левых, они не имеют права называть себя жертвами, — объяснила Жорон в интервью РИА Новости. — А между тем нападок на наших белых соотечественников не сосчитать! Для этой формы расизма важная тема физической уязвимости: белых представляют слабыми от природы, а темнокожих — агрессивными и полными жизненной силы". 

Разделение на своих и чужих

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заявления для прессы на саммите ЕС в Софии. 17 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Франция не вступит в союз с Ираном против США, заявил Макрон
Представитель русской общины во Франции Дмитрий Кошко в разговоре с РИА Новости отмечает, что светлокожие жители Парижа не сталкиваются с расизмом на регулярной основе, но набирает силу очень тревожная тенденция. "Враждебность к белым распространяется среди детей мигрантов, зачастую родившихся во Франции. Темнокожие называют белых французов "галлами". Арабы используют презрительное "франсауи". Чувствуется разделение на своих и чужих", — говорит Кошко.

"Со мной, например, был неприятный случай у кассы супермаркета. Один чернокожий обогнал меня в очереди. Я сделал замечание, довольно мягкое и безобидное. Тот начал скандалить. Подбежал охранник, тоже черный, и попробовал его успокоить. Но он закричал ему: "Ты что, с ума сошел? Хочешь защищать этого белого?" Другие в очереди отвернулись и молчали, — рассказывает Кошко. — Был еще эпизод в метро. Я заметил карманника, который пытался вытащить кошелек из женской сумки, и схватил его за руку. Тот объявил, что я расист и нападаю на него. Этот жулик был арабом или цыганом". 

Кошко добавляет: "Забавно, но в похожей ситуации лет двадцать назад воришка крикнул: "Осторожно, он педераст!" Вот как меняется политкорректность".

О накапливающейся расовой напряженности в беседе с РИА Новости порассуждала депутат Европарламента Кристелль Ле Шевалье: "Люди европейского происхождения мирно жили и трудились на окраинах городов многие десятилетия. И неожиданно обнаружили, что стали меньшинством. Это не мигранты оказались на окраинах, как в гетто, а наоборот — сегрегации подверглись белые европейцы. Им приходится уезжать из предместий". Парламентарий обозначает главную, с ее точки зрения, проблему: "Никогда и никто на верхних этажах власти во Франции не осудил расизм в отношении белых. Из-за этой безнаказанности дело уже не ограничивается страхом — речь идет о нападениях на "галлов".

Согласно данным Национального института статистики Франции INSEE, в 2014 году в Пятой республике насчитывалось около шести миллионов мигрантов — жителей страны, родившихся за рубежом. Это девять процентов населения. Однако Eurostat дает другую оценку: 7,9 миллиона и, соответственно, 12 процентов. Влияние миграции особенно заметно в новом поколении французов: среди 802 000 малышей, появившихся на свет в 2010 году, 27 процентов — дети одного или двух иностранцев, при этом у 24 процентов один родитель или оба — не европейского происхождения. Официальную статистику по этнической и религиозной принадлежности граждан страны правительство Франции не публикует.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена