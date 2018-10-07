Румынская оппозиция потребовала отставки кабмина

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" (ССР) Дан Барна заявил, что правительство страны зря потратило деньги на проведение референдума по изменению Конституции, который должен был привести к запрету однополых браков, и потребовал отставки кабмина.

Референдум о внесении поправок в конституцию Румынии, которые запретили бы однополые браки, проходил в стране и за ее пределами 6-7 октября. По данным Центрального избирательного бюро Румынии, на момент закрытия участков в референдуме приняли участие 20,41% местных жителей. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была составить минимум 30%. Окончательные данные будут представлены в понедельник, 8 октября.

"Это правительство должно уйти, мы требуем его отставки, потому что правительство выбросило 40 миллионов леев (около 10 миллионов долларов) на фантом. Безответственный политический класс не должен проводить референдумы, которые могут привести к расколу в обществе", — заявил лидер ССР.

Глава оппозиционной Национально-либеральной партии Румынии Людовик Орбан считает, что результат референдума — это вина правящей Социал-демократической партии и ее лидера Ливиу Драгни.

"Практически, Ливиу Дрганя украл тему у граждан, подписавших инициативу о пересмотре Конституции, скомпрометировал ее, потому что все, к чему прилагает руку Ливиу Драгня, увядает, компрометируется и превращается во что-то смешное", — сказал журналистам Орбан.

Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными.