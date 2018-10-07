Евросоюз призвал освободить прекратившего голодовку Сенцова

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. ЕС ожидает освобождения осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова, который ранее прекратил голодовку, говорится в заявлении европейской дипломатической службы.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

"Европейский союз солидарен с Олегом Сенцовым и, помимо оперативного и надлежащего лечения, надеется на его безотлагательное освобождение", — говорится в распространенном в воскресенье сообщении дипслужбы ЕС.

Как сообщала ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Запрещённая в России экстремистская организация