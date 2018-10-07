В Румынии провалился референдум по запрету однополых браков

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Референдум по изменению конституции Румынии, который должен был привести к запрету однополых браков в стране, провалился: центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии объявило, что на момент закрытия участков явка составила 20,41%.

В мае 2016 года группа гражданских активистов, входящих в "Коалицию за семью", внесла в румынский парламент предложение по принятию поправки к конституции, которая запрещает однополые браки. В поддержку проекта было собрано более трех миллионов подписей. Авторы инициативы предлагают прописать в конституции, что "семья — это брак между мужчиной и женщиной". Власти Румынии выделили для проведения референдума два дня — 6 и 7 октября.

По данным, опубликованным на сайте ЦИБ, к 21:00 второго дня в референдуме приняли участие 20,41% местных жителей. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была составить минимум 30%. Окончательные данные будут представлены в понедельник, 8 октября.

"Даже если наша цель не была достигнута и мы не смогли пересмотреть конституцию, это голосование останется в истории общества и нации. В следующий раз у нас получится, потому что защита естественного, защита того, что мы получили и хотим оставить после себя, важна для миллионов и миллионов румын", — заявил журналистам после закрытия участков лидер "Коалиции за семью" Михай Георгиу.

Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными.