Польша надеется, что США определятся с размещением базы весной 2019 года

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Варшава надеется, что США определятся с вопросом размещения военной базы в Польше весной 2019 года, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава польского МИД Яцек Чапутович.

Отвечая на вопрос о том, как быстро в Польше может появиться постоянная американская база, министр заявил: "Солдаты уже здесь".

По его словам, для размещения новой базы "требуются инвестиции в инфраструктуру для расширения и адаптации действующей базы". "Еще предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона, но мы надеемся, что решение будет принято весной следующего года", — сказал Чапутович.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.