Глава президентского совета Ливии объявил о перестановках в правительстве

КАИР, 7 окт — РИА Новости. Глава президентского совета правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж провел перестановки в кабинете министров, сменив, в частности, министра внутренних дел, сообщил ливийский информационных портал "Аль-Васат".

Пост главы МВД займет Фатхи Али Баш Ага, который сменит на этом посту Абдельсаляма Ашура. Кроме того, Абдельазиз аль-Исауи назначен новым министром экономики и промышленности, а Фарадж Абдеррахман Буматари назначен новым главой министерства финансов.

Власти в Триполи до сих пор слабо контролируют ситуацию из-за влиятельных и хорошо вооружённых группировок, образовавшихся после свержения бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

В августе в Триполи вспыхнул очередной конфликт между группировками, в ходе которого применялось не только стрелковое оружие, но и артиллерия. Эти столкновения унесли жизни десятков ливийцев и были остановлены только после международного вмешательства. Согласно достигнутой договоренности, в столице должны появиться подчиняющиеся только правительству вооруженные подразделения, которые будут обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.