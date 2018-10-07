Глава Интерпола ушел в отставку

ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Президент Интерпола Мэн Хунвей ушел в отставку, говорится в заявлении международной организации.
В соответствии с правилами, новым главой Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.
Выборы нового главы организации состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдёт в ОАЭ 18-21 ноября.
Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.
Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39
Исчезновение Хунвэя
В пятницу СМИ сообщили, что французская полиция начала расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола, отправившегося в конце прошлого месяца в Китай.
В последующем издание South China Morning Post отмечало, что Хунвэй находится под следствием в Китае.
Китайские власти в воскресенье подтвердили, что в отношении бывшего президента Интерпола ведется проверка в связи с нарушением закона.