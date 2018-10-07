В ОБСЕ прокомментировали смерть болгарской журналистки

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что опечален и потрясен в связи с гибелью журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ.

Ранее болгарский информационный портал Novinite.со сообщил, что 6 октября в городе Русе на севере Болгарии была убита административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова. Следствие считает, что возможно убийство связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

"Меня шокирует ужасное убийство журналистки, занимавшейся расследованиями, Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду внимательно следить за расследованием, открытым властями. Я настоятельно призываю их быстро найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки ", — заявил Дезир.

Дезир также отметил тенденцию увеличения числа нападений на женщин-журналистов и добавил, что безопасность журналистов "имеет первостепенное значение".