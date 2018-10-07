В Госдуме ответили на условия Украины по примирению с Россией

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Говорить о примирении Киева и Москвы можно будет после того, как Украина начнёт выполнять хоть один пункт Минских соглашений, считает зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил изданию "Главред", что примирение между Россией и Украиной возможно при наличии "обоюдного желания". По мнению Туки, перспектива улучшения отношений между странами прежде всего зависит от Москвы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

"Сегодня он заявляет о том, что (в Киеве) готовы к партнёрским взаимоотношениям, одновременно Украина делает все, чтобы разорвать все международные связи и контакты с Россией", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Политик напомнил, что киевские власти, в частности, даже не выполняют Минские соглашения.

"Киев ни один пункт не выполняет, если с этого соглашения минского Украина начнёт работать и выполнять хотя бы один из пунктов, тогда можно о чем-то говорить. Сегодня этого нет, сегодня продолжается обстрел мирного населения", — подчеркнул он.

Депутат подчеркнул, что народ Украины является братским для России, но "Порошенко и его режим никогда ни на йоту не отступит от тех рекомендаций, которые дайте Госдеп".

"Для Госдепа сегодня важно, чтобы разрыв между Россией и Украиной становился все больше и больше, становился необратим… В нашей жизни (народов стран — ред.) всякие были периоды: и тяжёлые, и лёгкие, и братские, и совместно мы победили фашизм во Второй мировой войне. Я думаю, что и этот фашизм, который сегодня есть, мы совместно переживём, и я думаю, что в ближайшем обозримом будущем у нас будут нормальные братские отношения, но не с режимом Порошенко", — заключил политик.