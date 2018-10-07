В Иерусалиме назначили новое слушание по делу жены Нетаньяху

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Суд в Иерусалиме в воскресенье назначил на 13 ноября еще одно слушание по делу о коррупции, по которому проходит жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху, сообщает издание Haaretz.

По его данным, в воскресенье прошло предварительное судебное заседание Магистратского суда Иерусалима по делу Сары Нетаньяху. Судья Авиталь Чен назначила еще одно заседание через месяц, чтобы дать защите и обвинению дополнительное время для достижения соглашения.

Сара Нетаньяху подозревается в неправомерном расходовании суммы, эквивалентной примерно 100 тысячам долларов, на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства и сокрытии этих трат.