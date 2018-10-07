В Израиле семь тысяч репатриантов получат высшее образование бесплатно

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт – РИА Новости. Семь тысяч первокурсников-репатриантов в новом учебном году, который в Израиле начнется 14 октября, получат субсидии на образование от министерства алии и интеграции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Лагуш.

Среди репатриантов, обучающихся в израильских вузах, преобладающее большинство – молодое поколение выходцев из бывшего СССР, пояснила она. В отличие от своих сверстников из других стран, которые традиционно выбирают факультеты маркетинга и менеджмента, русскоязычные студенты предпочитают получать экономическое, юридическое высшее образование, а также постигают компьютерные дисциплины, уточнила собеседница агентства.

Она процитировала министра алии и интеграции Софу Ландвер, которая, в частности, сказала: "Министерство несколько лет назад взяло на себя обязательство субсидировать новым репатриантам получение академической степени в израильских вузах. Ежегодно почти семь тысяч студентов-репатриантов успешно завершают учебу и интегрируются в различных сферах жизнедеятельности израильского общества".

Несмотря на то, что высшее образование в Израиле платное (один год обучения даже в бюджетном вузе стоит не менее 10 тысяч шекелей, или примерно 3 тысячи долларов), единственной группой населения, которая пользуется помощью, независимо от социально-экономического положения, являются студенты-репатрианты.

По словам пресс-секретаря министерства, особое внимание уделяется новичкам-одиночкам, которые рискнули приехать в Израиль на учебу без родителей. Для них полностью бесплатно действуют предвузовские подготовительные курсы, где они изучают иврит и знакомятся с израильскими реалиями, им также оплачивают получение второй академической степени.

Вслед за своими старшими товарищами русскоязычные репатрианты-первокурсники выбрали для обучения наиболее престижные в стране вузы – Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет, Технион в Хайфе, а также Междисциплинарный центр в Герцлии. При этом, как заметила Лагуш, они не гонятся за "модными" профессиями, а надеются в будущем на стабильную работу.