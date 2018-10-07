Родные пропавшего в Турции журналиста доверяют саудовским властям

ДОХА, 7 окт — РИА Новости. Родственники пропавшего после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле известного журналиста Джамаля Хашкаджи заявили, что доверяют саудовскому правительству и предпринимаемым им мерам по поиску журналиста, сообщает арабский телеканал "Аль-Арабия".
"Мы доверяем правительству и мерам, которое оно предпринимает в деле Джамаля Хашкаджи, находимся на связи с властями и посольством в Анкаре", — сказал "Аль-Арабии" родственник пропавшего журналиста Муатасим Хашкаджи после семейной встречи в Джидде. Он высказался против политизации темы исчезновения журналиста и обвинил другие страны в "намерении использовать имя Хашкаджи в своих целях".
Родственник отметил, что семья ничего не знает о невесте, которая заявила в полицию о пропаже Хашкаджи после того, как он не вышел из консульства через пять часов ожидания. "Мы не знаем ее, не знаем, откуда она взялась, с нашей семьей она никак не связана", — отметил он.
В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.