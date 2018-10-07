В Бразилии на всеобщих выборах задержали одного из кандидатов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Один кандидат на всеобщих выборах в Бразилии был задержан в воскресенье, следует из отчёта высшего избирательного суда страны.

В предварительном отчете, составленном по состоянию на 10.30 местного времени (16.30 мск), не уточняется, какой именно это кандидат, но говорится, что он задержан в штате Сан-Паулу за распространение предвыборной рекламы, запрещённой в день голосования. Согласно отчету, в отношении ещё 4 кандидатов в других штатах страны идёт разбирательство, однако они не были задержаны.

Также в документе говорится, что проходят разбирательства в отношении 33 избирателей по всей стране из-за нарушений избирательного права, но не уточняется, за какие именно.

Всеобщие выборы проходят в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирают нового президента, губернаторов и парламентариев. В случае если ни один из кандидатов на пост президента не наберет необходимых 50%+1 голос, 28 октября состоится второй тур выборов, в котором пока шансы лидера гонки ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару и его ближайшего соперника, кандидата от Партии трудящихся Фернанду Аддада практически равны.

В этом году принять участие в выборах должны порядка 147 миллионов бразильцев, которые будут выбирать политиков разных уровней из порядка 25 миллионов кандидатов, которые претендуют на эти посты.

Всего в воскресенье жителям страны предстоит проголосовать за политиков, которые займут 1654 выборных должностей.