Трамп прокомментировал прошедшую встречу Помпео и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в воскресенье достигнут прогресс в вопросе реализации двусторонних договоренностей по денуклеаризации.
"Госсекретарь Помпео провел хорошую встречу с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Прогресс по соглашениям сингапурского саммита! Я с нетерпением ожидаю встречи с председателем Кимом в ближайшем будущем", — написал Трамп в Twitter.
Помпео 7 октября посетил КНДР и провел очередную встречу с Ким Чен Ыном. Как сообщалось ранее, главной целью визита была подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".
.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2018 г.