Трамп прокомментировал прошедшую встречу Помпео и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в воскресенье достигнут прогресс в вопросе реализации двусторонних договоренностей по денуклеаризации.

Ранее Помпео сообщил, что обсудил с Ким Чен Ыном организацию саммита КНДР-США, время и место еще будут обсуждаться.

"Госсекретарь Помпео провел хорошую встречу с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Прогресс по соглашениям сингапурского саммита! Я с нетерпением ожидаю встречи с председателем Кимом в ближайшем будущем", — написал Трамп в Twitter.

Помпео 7 октября посетил КНДР и провел очередную встречу с Ким Чен Ыном. Как сообщалось ранее, главной целью визита была подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2018 г.

Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

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