В Раде рассказали, почему не смогли бы достроить ракетный крейсер "Украина"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник в интервью изданию изданию "Преступности.net" заявил, что достроить ракетный крейсер "Украина" невозможно из-за отсутствия подходящего вооружения и недостатка денег.

"К сожалению, не могу посоветовать никакого позитивного выхода, потому что на самом деле корабль такого значительного класса не могут позволить себе Вооруженные силы Украины с точки зрения его стоимости. Поставить полностью его в строй, полностью использовать", — сказал Винник.

По его словам, наличие крейсера могло бы существенно "усилить способность" Украины в Черном море. Однако он признал, что даже в случае получения необходимых средств Украина не сможет обеспечить его вооружение, так как в стране нет систем противовоздушной обороны, наблюдения, управления огнем, а также средств поражения ракет собственного производства.

Изначально Россия и Украина совместно занимались работой над крейсером, напомнил Винник.

Строительство четвертого корабля проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году в Николаеве. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году он перешел в собственность Украины, получив нынешнее название.

В 1998 году его попытались достроить, но на это не хватило средств. В дальнейшем обсуждались варианты продажи корабля России. В 2013 году украинская сторона предлагала достроить крейсер с его последующим вооружением на российских заводах, однако договоренностей так и не удалось достичь.

В марте 2017 года Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера. Согласно заявлениям представителей властей, корпус и турбины "Украины" могут представлять интерес для потенциальных покупателей.