Итальянский вице-премьер предрек Евросоюзу "политическое землетрясение"

РИМ, 7 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо предрек Евросоюзу "политическое землетрясение" после очередных выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

"На европейском уровне произойдет политическое землетрясение, и все правила изменятся. Как показывают опросы общественного мнения, во всех странах Европы вскоре произойдет то, что у нас произошло 4 марта. Все это станет очевидным с европейскими выборами", — заявил известный политик, лидер общественного "Движения 5 звезд" (Д5З) в воскресенье в ходе встречи с предпринимателями.

По словам Ди Майо, европейские институты и СМИ делают все возможное, чтобы добиться отставки нынешнего коалиционного правительства Италии, которое пришло к власти в результате очередных парламентских выборов 4 марта.

"Медийная система и европейская система уже решили, что это правительство должно пасть как можно скорее. Но чем больше они делают для этого, тем мы становимся более сплоченными", — подчеркнул он.

Мартовские выборы в Италии не определили явного победителя. По итогам голосования, Д5З стало первой партией страны, заручившись поддержкой почти трети из избирателей. Однако лучший результат показала коалиция правоцентристских сил во главе с партией "Лига", участники которой вместе получили 37% голосов. После длительных консультаций Д5З и "Лига" сформировали коалиционное правительство. Две эти политические силы в ЕС принято рассматривать, как популистские, антисистемные и антиевропейские.

Очередные выборы в Европарламент пройдут в период с 23 по 26 мая 2019 года.