Партия "Согласие" победила на выборах в сейм Латвии

РИГА, 7 окт – РИА Новости. Партия "Согласия", которая пользуется поддержкой русскоязычных жителей Латвии, победила на выборах в сейм, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех участков.

Выборы в сейм прошли в республике в субботу. За "Согласие" проголосовали 167 тысяч 117 граждан Латвии или 19,80% избирателей.

ЦИК подсчитал данные со всех 1078 участков. По данным избиркома, второе место у партии KPV.LV (14,25%), третье у Новой консервативной партии(13,59%), четвертое у Движения За! (12,04%), затем идут национальный блок "Все Латвии" 11,01%, Союз зеленых и крестьян (9,91%) и партия "Новое Единство" (6,69%). Остальные партии не преодолели 5% барьер.