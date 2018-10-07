На Украине назвали условие примирения с Россией

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Примирение между Россией и Украиной возможно при наличии "обоюдного желания", заявил изданию "Главред" заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По мнению Туки, перспектива улучшения отношений между странами прежде всего зависит от Москвы.

"Как быстро это произойдет? В первую очередь это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которая именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу", — сказал он.

Политик также отметил, что никогда не считал россиян "братским народом", потому что ему такое понятие чуждо.

"Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто Авель?" — заключил Тука, выразив надежду на возможное примирение двух стран.

Отношения Москвы и Киева



На деле Киев держит курс на ужесточение отношений с восточным соседом. В частности, украинские власти разорвали договор о дружбе с Россией. Кроме того, на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном введении биометрических виз для россиян.

Глава украинского МИД также выступает за введение уголовной ответственности для жителей Украины за получение двойного гражданства с Россией.

Месяцем ранее Климкин охарактеризовал отношения Киева и Москвы как "экзистенциальный конфликт". В российском МИД подобное заявление назвали попыткой заработать очки в предвыборной гонке. По мнению Москвы, агрессивная риторика украинских властей свидетельствует о том, что они игнорируют долгосрочные стратегические интересы страны и ее жителей.