Помпео и Ким Чен Ын договорились о наблюдении США за денуклеаризацией КНДР

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о шагах по денуклеаризации КНДР и наблюдении за этим процессом США, сообщается в воскресенье в официальном аккаунте в Twitter администрации южнокорейского президента.

Как сообщается, Помпео прибыл в Южную Корею сразу после визита в КНДР и провел 40-минутную встречу с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, где рассказал о достигнутых им договоренностях с Ким Чен Ыном.

"Госсекретарь Помпео сообщил, что договорился о шагах по денуклеаризации, которые предпримет КНДР, о вопросе присутствия и наблюдения США (за этим процессом — ред), а также обсудил ответные меры со стороны США", — сообщил старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ён Чхан.

Мун Чжэ Ин по итогам встречи с Помпео заявил, что визит последнего на север и будущий саммит США и Северной Кореи помогут достичь "необратимого прогресса" в денуклеаризации Корейского полуострова.

Госсекретарь США Мак Помпео 7 октября посетил КНДР и провел очередную встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. Как сообщалось ранее, главной целью визита была подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.