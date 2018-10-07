Берлускони узнал, что Черное море не черное

РИМ, 7 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, приехавший в Россию на день рождения к своему другу президенту Владимиру Путину, опубликовал в соцсетях фотографию с черноморского побережья.

"Я раскрыл еще одну распространенную "ложь". Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета", — говорится в сообщениях, опубликованных в аккаунте Берлускони в Twitter.

На фотографии Берлускони, одетый в двубортный костюм, на фоне пальм показывает рукой на полоску моря вдали.

Судя по фото @berlusconi, Путин свой день рождения отмечает где-то на побережье Черного моря, которое, к удивлению его друга и гостя, все же оказалось синим https://t.co/Imp5ZV5Rwk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 октября 2018 г.

​​Президенту России 7 октября исполнилось 66 лет. Первые поздравления ему прозвучали в ночь на воскресенье со сцены Arena di Verona, где прошло российское ледовое шоу "Ромео и Джульетта".

В субботу Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину. Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему пододеяльник.