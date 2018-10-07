Индия ответила на обвинения Пакистана в применении химоружия

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт — РИА Новости. Нью-Дели категорически отвергает обвинения Пакистана в том, что индийские военные якобы применяли химическое оружие на территории штата Джамму и Кашмир, заявил журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.
"Мы полностью отвергаем заявления пакистанской стороны о якобы применении химического оружия службами безопасности Индии против индийских граждан. Такие обвинения являются не новыми и абсолютно безосновательными", — сказал Кумар в Нью-Дели.
Дипломат подчеркнул, что Индия является последовательным противником использования отравляющих веществ кем-либо и где-либо в мире. Кроме того, по словам Кумара, в Нью-Дели вызывает "глубокую озабоченность тот факт", что Пакистан "раз за разом пытается обвинить Индию в обратном".
"Такое поведение в высшей степени безответственно, а единственной причиной подобных обвинений является тщетная надежда на то, что международное сообщество поверит в эту ложь. Злонамеренные попытки сместить фокус международного внимания с терроризма, исходящего с пакистанской территории, не будут иметь успеха", — указал Кумар.
Нью-Дели также обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов на территории Кашмира. Исламабад, со своей стороны, эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.