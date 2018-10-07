Индия ответила на обвинения Пакистана в применении химоружия

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт — РИА Новости. Нью-Дели категорически отвергает обвинения Пакистана в том, что индийские военные якобы применяли химическое оружие на территории штата Джамму и Кашмир, заявил журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

Ранее представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал заявил, что правительственные силы Индии, предположительно, использовали химоружие во время недавней поисковой операции в округе Бандипора. Ссылаясь на фотографии и видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, Фейсал обвинил военных соседней страны в "жестоком и бесчеловечном" поведение в приграничных районах Кашмира.

"Мы полностью отвергаем заявления пакистанской стороны о якобы применении химического оружия службами безопасности Индии против индийских граждан. Такие обвинения являются не новыми и абсолютно безосновательными", — сказал Кумар в Нью-Дели.

Дипломат подчеркнул, что Индия является последовательным противником использования отравляющих веществ кем-либо и где-либо в мире. Кроме того, по словам Кумара, в Нью-Дели вызывает "глубокую озабоченность тот факт", что Пакистан "раз за разом пытается обвинить Индию в обратном".

"Такое поведение в высшей степени безответственно, а единственной причиной подобных обвинений является тщетная надежда на то, что международное сообщество поверит в эту ложь. Злонамеренные попытки сместить фокус международного внимания с терроризма, исходящего с пакистанской территории, не будут иметь успеха", — указал Кумар.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последний год число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

Нью-Дели также обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов на территории Кашмира. Исламабад, со своей стороны, эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.