Помпео заявил о создании группы США и КНДР для обсуждения денуклеаризации

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании совместной рабочей группы для обсуждения в ближайшее время плана денуклеаризации КНДР и нового двустороннего саммита, сообщил в воскресенье представитель южнокорейской администрации.

"Госсекретарь Помпео сообщил, что две стороны (США и КНДР — ред) договорились создать рабочую группу, чтобы в ближайшее время договориться о графике процесса денуклеаризации и саммита США и Северной Кореи, — сказал старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ён Чхан.