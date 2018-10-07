В Афганистане не менее семи силовиков погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. По меньшей мере семь силовиков, включая главу отделения полиции района Сайидабад, убиты в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на местные власти.

Как заявил представитель губернатора провинции Вардак Абдул Рахман Мангал, боевики атаковали контрольно-пропускные пункты в районе Сайидабад в провинции Вардак в субботу вечером. В ходе контратаки афганским силовикам удалось ликвидировать ряд боевиков, однако их точное число не приводится. Сейчас район находится под контролем сил национальной обороны и силовых служб, говорится в сообщении.

Согласно другим источникам, число погибших при атаках силовиков составляет по меньшей мере десять человек, отмечает агентство.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России.