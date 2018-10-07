В Бразилии на всеобщих выборах открылись избирательные участки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Избирательные участки на всеобщих выборах открылись в Бразилии. В ходе голосования бразильцам предстоит определить нового президента, вице-президента, 54 сенаторов и 513 депутатов нижней палаты конгресса, а также 27 губернаторов штатов.

По данным высшего избирательного суда, право голоса имеют 147,3 миллиона человек.

На место президента страны претендуют 13 человек, самым популярным из которых является крайнеправый политик, кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару. Опросы общественного мнения дают ему 35% голосов избирателей. На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся, кандидатура которого была выдвинута после окончательного запрета участвовать в выборах самому популярному кандидату Луису Инасиу Луле да Силва. Уровень поддержки Аддада дошел до 22%. Далее по популярности идут Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (11%) и экс-губернатор штата Сан-Паулу Жерарду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии (8%).

Если ни один из кандидатов в президенты не наберёт необходимых 50%+1 голос в первом туре, 28 октября в Бразилии состоится второй тур.

С 2016 года в Бразилии действует электронная система голосования, которая требует биометрических данных для подтверждения личности избирателя.

Электронные урны для голосования в большинстве случаев завозятся на избирательные участки накануне дня голосования. Согласно утверждённой высшим избирательным судом страны процедуре, в день открытия избирательных участков, сотрудники местных избирательных комиссий должны проверить "чистоту" урн, чтобы убедиться, что они пусты и никакие данные заранее не были загружены в систему, чтобы обеспечить прозрачное голосование и избежать нарушений избирательного права, в том числе путём подтасовки голосов.

Избирательные участки будут открыты до 17 часов вечера, после чего высший избирательный суд начнёт подсчёт голосов.