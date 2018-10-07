Помпео рассказал о продуктивном диалоге с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе состоявшейся в воскресенье встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что у него состоялся "хороший и продуктивный" диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Пхеньян.

"В ходе моего визита в Северную Корею у нас состоялось хорошее и продуктивное обсуждение. Хотя еще многое предстоит сделать, можно сказать, что мы предприняли еще один шаг сегодня", — цитирует агентство Ренхап слова Помпео.

Госсекретарь США также подчеркнул важность своего визита в Южную Корею непосредственно после поездки в КНДР, отметив "чрезвычайно важную роль" Сеула в процессе денуклеаризации.

Ранее в воскресенье Помпео провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В своем микроблоге в Twitter госсекретарь написал: "хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом".

"Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду", — отмечалось в сообщении.

Как сообщалось ранее, главная заявленная цель визита Помпео — подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени". Министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Токио накануне визита госсекретаря в КНДР договорился с Помпео обсудить итоги его встречи с Ким Чен Ыном.

"Поездка Помпео в Северную Корею прошла лучше чем в прошлый раз", — цитирует агентство Ренхап слова представителя американской делегации по их прибытию в Сеул.

Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.