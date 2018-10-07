Глава МВД Италии пригрозил не принимать рейсы с мигрантами из стран ЕС

РИМ, 7 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини пригрозил закрыть национальные аэропорты для чартерных рейсов, которые могут доставить на Апеннины из других стран ЕС, прежде всего, из Германии, мигрантов, ранее прибывших в Европу.

"Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки иммигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет и не будет ни одного готового принять их аэропорта. Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты", — сказал Салвини в воскресенье.

Заявление Салвини стало реакцией на публикацию римской газеты la Repubblica, которая на днях сообщила, что власти Германии намерены в октябре начать отправлять чартерными рейсами на Апеннины мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию. По данным издания, первый такой рейс должен быть выполнен 9 октября.

В сентябре глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер объявил, что договорился с Салвини о заключении миграционного соглашения, предусматривающего возможность в течение 48 часов возвращать на Апеннины мигрантов, первоначально попросивших убежища в Италии и задержанных на границе с Австрией. Однако итальянский вице-премьер опроверг эту информацию, отметив, что Рим хочет установления новых правил по приему мигрантов, которые прибывают в ЕС через Средиземное море.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В этой связи МВД фактически закрыло доступ в итальянские порты для судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и добивается их доставки в другие порты Европы.

В конце сентября правительство Италии приняло пакет мер в области миграции и безопасности, получивший название "декрет Салвини". Этот документ изменил законодательство в области приема беженцев, заметно ужесточив правила получения убежища по гуманитарным соображениям.