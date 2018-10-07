В Париже два человека получили ранения в результате стрельбы

ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Два человека ранены в результате стрельбы на авеню Георга V в районе Елисейских полей в Париже, сообщает газета Parisien.

Инцидент произошёл утром в воскресенье. На месте происшествия прибыли правоохранительные органы.

Два человека в возрасте 30 лет в результате стрельбы получили ранения и в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

Злоумышленники обстреляли машину, в которой находился водитель и пассажир. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных нашли их без сознания, в крови. Полицейские оказали пострадавшим первую помощь, после чего раненые были доставлены в больницу.

Отмечается, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия.