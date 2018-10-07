Ушаков прокомментировал победу своей партии на выборах в Латвии‍

РИГА, 7 окт – РИА Новости. Победившая на выборах в сейм Латвии партия "Согласие" должна получить возможность сформировать кабинет министров, написал в Facebook лидер партии, мэр Риги Нил Ушаков.

"Президент Латвии не может не предоставить возможность Вячеславу Домбровскому (кандидату в премьер-министры от "Согласия". — Прим. ред.) создать новый кабинет министров. Кстати, Домбровский также лично получил самое большое количество плюсов среди кандидатов от всех партий", — написал Ушаков.

По его словам, без "Согласия" работоспособную коалицию в сейме создать не удастся.

"Учитывая раздробленность нового сейма, создание какой-либо работоспособной коалиции без голосов "Согласия" и наших избирателей будет невозможно в целом. Правительство из пяти-шести партий с диаметрально отличными ценностями не сможет нормально функционировать по определению и не сможет принести стране никаких перемен. В свою очередь, социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства", — считает мэр Риги.

По данным Центризбиркома, "Согласие", которое пользуется поддержкой русскоязычного населения Латвии, набрало почти 20% голосов избирателей и заняло первое место. Второй стала партия KPV LV (14,06%), третьей — Новая консервативная партия (13,6%), четвертой — объединение партий "Движение За!" (12,04%), пятой — объединение "Все — Латвии" (11,03%). В сейм также проходят Союз "зеленых" и крестьян (9,96%) и "Новое Единство" (6,67%). Остальные не преодолевают пятипроцентный барьер.