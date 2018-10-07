В ДНР заявили об активизации украинских снайперов у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (63)

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу снайперских групп у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Враг активизировал работу снайперских групп вдоль всей линии соприкосновения. В районе населённого пункта Марьинка силовики из 28-й бригады вели снайперский огонь в направлении населённого пункта Трудовские", — сказал Безсонов.

Он отметил, что огонь велся по жилым кварталам.

"За прошедшие сутки с жалобами об обстрелах снайперами к нам обратились шесть мирных граждан. Следы от пуль на автомобилях и хозпостройках дают нам повод говорить с полной уверенностью о том, что украинские силовики вели прицельный огонь по мирным гражданам", — добавил Безсонов.