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СМИ сообщили о готовности Лондона нанести киберудар по России

Сюжет:
Обвинения россиян в кибератаках (61)
(обновлено: 13:22 07.10.2018)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения массивных кибератак для отключения электроснабжения в России, написала газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности. Поводом для таких действий может стать "российская агрессия" против одной из стран НАТО, говорится в статье.

Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент. Архивное фото
© Flickr / A.Currell
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Газета отмечает, что, если не брать в расчет ракеты с ядерными боеголовками, Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для противостояния России. Поэтому правительство пришло к выводу, что массивная кибератака — это единственная альтернатива применению ядерного оружия в ответ на "российскую агрессию".

Теперь, пишет Sunday Times, британские власти намерены развивать наступательный киберпотенциал, чтобы в случае необходимости "отключить свет в Кремле". Предполагается, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие эстонские острова или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

Также ожидается, что Британия сможет ответить кибератакой, если нерегулярные российские формирования нападут на британские войска или создадут угрозу для новых британских авианосцев.

Ранее глава канцелярии британского премьера Дэвид Лидингтон заявил, что страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог.

"Саморазрушительный путь"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя публикацию Sunday Times, отметила, что в Великобритании наблюдается кризис адекватности СМИ и политиков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Попытки пугать атаками и рассуждениями о причинении вреда другим странам, а тем более нашей — неумный, бесперспективный и саморазрушительный путь", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам депутата, в Британии возник "кризис адекватности".

"Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно — имеет место кризис адекватности и тех, и других", — отметила политик.

По мнению Яровой, Sunday Times — это вопрос диагностики "самими англичанами своих СМИ и политиков".

"Флеминг отдыхает"

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал публикацию Sunday Times "фантасмагорией в духе самых худших шпионских романов".

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает", — сказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что информацию о возможности отключения электроснабжения в России выдала газета, считающаяся в Британии качественным воскресным изданием. 

"Значит, источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности, на которые ссылается газета, реально существуют", — заявил политик.

По его словам, закономерно возникает вопрос, идет ли речь об очередной порции фейковых новостей с целью демонизации России или же британские спецслужбы действительно рассматривают возможность такого сценария. Во втором случае это говорит об их полном непрофессионализме, полагает Клинцевич.

"Но в это лично я не верю. Не исключаю также, что Великобритания подобным странным образом решила напомнить о своем былом величии", — считает сенатор.

"В любом случае все эти приемы и методы недостойны цивилизованного государства", — заключил он.

Обвинения в кибератаках

Россию в последние два года часто обвиняли в причастности к кибератакам против других стран и связях с хакерскоми группами. При этом каких-либо доказательств никто на Западе так и не представил.

Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Очередной виток напряженности возник после того, как 4 октября Форин-офис заявил, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают сотрудников российских спецслужб, а именно "офицеров ГРУ", причастными к взлому Всемирного антидопингового агентства WADA, к кибератаке на национальный комитет Демократической партии США, к взлому электронной почты небольшого британского телеканала, а также к запуску вируса BadRabbit, от которого пострадали киевское метро, аэропорт Одессы, Банк России и два российских телеканала.

В тот же день Министерство обороны Нидерландов сообщило о предотвращении "хакерской атаки" на Организацию по запрещению химического оружия. Ее, как заявили в ведомстве, пытались провести четверо российских граждан, причем их выдворили из страны в апреле.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Через несколько часов со своими обвинениями выступили США и Канада, которые заявили, что семь "сотрудников ГРУ" якобы причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, а также к краже и публикации данных и отмыванию денег через криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых отказались теми же самыми людьми, которых выдворили Нидерланды. 

В российском МИД эти обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" и подчеркнули, что "шпиономания" наносит существенный вред международным отношениям.

При этом Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств, но Вашингтон эту инициативу отверг.

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