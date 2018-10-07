Снятое со спутника разрушение двух районов в Индонезии показали на видео

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спутнику удалось заснять момент разрушения двух районов индонезийского города Палу — Балароа и Петобо в результате землетрясения. Соответствующее видео опубликовал в Инстаграме глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Стихийное бедствие вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1763 погибших. Около пяти тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Власти призвали объявить наиболее пострадавшие районы Палу массовыми захоронениями и прекратить поисковые работы, поскольку из-за большого количества тел спасатели могут заразиться такими заболеваниями, как тиф или холера.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,4, а также ряд афтершоков. Затем на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.