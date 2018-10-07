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Турецкая полиция рассказала о возможных убийцах саудовского журналиста

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© AFP 2018 / Ozan KoseТурецкие полицейские. Архивное фотоТурецкие полицейские. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Полиция Турции полагает, что группа из 15 человек из Саудовской Аравии приехала в Турцию "специально для убийства" саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Турецкие полицейские в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo / Emrah Gurel
В Турции исчез оппозиционный саудовский журналист

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники информировало, что, по предположению полиции Турции, Джамаль Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

По словам одного из источников издания, турецкие следователи считают, что группа из 15 человек "приехала из Саудовской Аравии". "Это было запланированное убийство", — приводит газета его слова. Отмечается, что источники не предоставили доказательств своих слов.

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Как сообщило агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи исчез после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства.

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