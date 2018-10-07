Турецкая полиция рассказала о возможных убийцах саудовского журналиста

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Полиция Турции полагает, что группа из 15 человек из Саудовской Аравии приехала в Турцию "специально для убийства" саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники информировало, что, по предположению полиции Турции, Джамаль Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

По словам одного из источников издания, турецкие следователи считают, что группа из 15 человек "приехала из Саудовской Аравии". "Это было запланированное убийство", — приводит газета его слова. Отмечается, что источники не предоставили доказательств своих слов.

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщило агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи исчез после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства.