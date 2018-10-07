Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Главы государств и правительств зарубежных стран лично поздравляют президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
Путину 7 октября исполняется 66 лет.
"Ряд лидеров, в частности, президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент киргизской республики Сооронбай Жээнбеков, президент азербайджанской республики Ильхам Алиев, президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр республики Армения Никол Пашинян, президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент республики Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – лично поздравили президента РФ по телефону", — говорится в сообщении.