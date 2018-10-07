БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Бывший премьер Македонии и почетный лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, приговоренный к 2 годам тюрьмы, призвал сторонников в парламенте выступить против договора с Грецией о переименовании страны ради вступления в ЕС и НАТО.

Апелляционный суд Скопье в минувшую пятницу подтвердил вынесенное в мае решение суда, приговорившего экс-премьера и бывшего лидера крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Груевский проходит обвиняемым еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением. Свыше десятка уголовных дел и судебных разбирательств ведется против других членов крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ.

В настоящее время премьер Македонии Зоран Заев и члены правящей коалиции ведут переговоры с однопартийцами Груевского о принятии договора с Грецией о переименовании страны в республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС и голосовании за внесение изменений в конституцию в парламенте.

"Если от вас кто-либо как-либо требует сделать уступку во вред государственным и национальным интересам и связывает это с прекращением или смягчением политических гонений на меня, как многолетнего лидера ВМРО-ДПМНЕ и ее почетного председателя и депутата, прошу вас без раздумий, без малейших колебаний решительно отвергнуть такое недостойное предложение", — обратился экс-премьер к сторонникам в Facebook.

"Уверен, что наш народ давно знает, что я и ВМРО-ДПМНЕ намного больше нынешней власти хотели и работали над тем, чтобы Македония вступила в НАТО и ЕС, но мы боролись, чтобы это было сделано достойным способом", — подчеркнул Груевский.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.