На Украине госпитализировали 36 человек после отравления в детском саду

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Число госпитализированных после массового отравления детей и взрослых в детском саду в городе Нетешин Хмельницкой области выросло до 36, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины сообщила, что в детском саду в Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в больницу попали 26 детей и пятеро взрослых (четыре сотрудника учреждения и один 19-летний молодой человек, который контактировал с работниками детсада). Полиция возбудила уголовное дело.

"Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", — говорится в сообщении.