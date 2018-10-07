В Индонезии число жертв землетрясения и цунами выросло до 1763

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1763, пять тысяч человек считаются пропавшими без вести, сообщили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 1558 погибших.

"Основываясь на сообщениях глав Балароа и Петобо, не были найдены около пяти тысяч человек", — заявил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Как сообщили в BNPB, спасательные службы Индонезии прекратят поиски тел погибших в четверг.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). Как ожидается, в четверг местный аэропорт около города Палу вновь начнет принимать гражданские самолеты.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.