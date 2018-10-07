Нетаньяху заявил о договоренности в ближайшее время встретиться с Путиным

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о договоренности в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продолжить работу над сотрудничеством в области безопасности.

"Некоторое время назад я поговорил с президентом Путиным. Мы договорились встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить координацию в области безопасности", — заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Трансляция велась в Facebook канцелярии премьера.

Глава МО РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Во вторник глава Минобороны сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.