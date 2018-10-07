Президент и премьер Армении поздравили Путина с днем рождения

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому коллеге Владимиру Путину, которому 7 октября исполняется 66 лет.

"В Армении высоко ценят Ваш личный значимый вклад в наращивание союзнических отношений Армении и России, основывающихся на крепких многовековых узах братства и взаимной поддержки народов наших стран", — говорится в тексте послании Саркисяна, предоставленном РИА Новости президентской пресс-службой.

Президент Армении заявил, что, являясь свидетелем дальнейшего углубления отношений между двумя странами во всех сферах межгосударственного взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных и международных объединений, он уверен, что совместными усилиями и впредь будет укрепляться союзническое взаимодействие во благо народов Армении и России. "От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей деятельности во благо братской России", — заявил Саркисян.

Премьер Армении Никол Пашинян также направил Путину "сердечные поздравления по случаю дня рождения и искренние пожелания успехов в служении братскому народу России". Он отметил, что в Армении высоко ценят личный вклад Путина в развитие и приумножение армяно-российских союзнических отношений. По его словам, обоюдная заинтересованность в углублении сотрудничества двух стран "позволит и далее реализовывать значительный потенциал межгосударственного взаимодействия Армении и России", "способствуя укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе".