Яровая прокомментировала сообщения британских СМИ о возможных кибератаках

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Великобритании наблюдается кризис адекватности СМИ и политиков, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя публикацию издания Sunday Times о возможности кибертак со стороны Британии на РФ.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы.

"Попытки пугать атаками и рассуждениями о причинении вреда другим странам, а тем более нашей, — неумный, бесперспективный и саморазрушительный путь", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По ее словам, в Британии возник "кризис адекватности".

"Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно — имеет место кризис адекватности и тех, и других", — отметила политик.

Яровая добавила, что вброс Sunday Times — это вопрос диагностики "самими англичанами своих СМИ и политиков".