Яровая прокомментировала сообщения британских СМИ о возможных кибератаках

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Великобритании наблюдается кризис адекватности СМИ и политиков, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя публикацию издания Sunday Times о возможности кибертак со стороны Британии на РФ.
Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы.
"Попытки пугать атаками и рассуждениями о причинении вреда другим странам, а тем более нашей, — неумный, бесперспективный и саморазрушительный путь", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
По ее словам, в Британии возник "кризис адекватности".
Яровая добавила, что вброс Sunday Times — это вопрос диагностики "самими англичанами своих СМИ и политиков".